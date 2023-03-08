​Орещук: «У меня есть информация, что Галицкий не отпустит Сперцяна»

Известный футбольный функционер Роман Орещук оценил вероятность перехода атакующего полузащитника Эдуарда Сперцяна из «Краснодара» в европейский клуб.

«Я готов обсуждать только конкретику по какому-либо игроку. Сплетни гонять не очень хочется. У меня есть другая информация. Галицкий никуда не отпустит Сперцяна ни в этом, ни в следующем году», - высказался Орещук, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Эдуарду Сперцяну 22 года, он является воспитанником академии «Краснодара». В этом сезоне Сперцян забил 11 голов в 24 матчах за краснодарских «быков» во всех турнирах.

Добавим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Эдуарда Сперцяна в 9 миллионов евро.