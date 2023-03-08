​Тарханов предположил, какой топ-чемпионат подойдёт Сперцяну

Атакующего полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна слухи активно связывают с переездом в европейский клуб. Известный российский тренер Александр Тарханов выразил мнение, что Сперцян уже созрел для Европы. Также Тарханов предположил, в каком чемпионате мог бы заиграть 22-летний футболист.

«Какой чемпионат ему подойдёт? Думаю, что Испания. Там ему будет проще, Сперцян, попав туда, будет в своей тарелке. Главное, чтобы в новом клубе ему доверяли, и он был игроком стартового состава», - высказался Тарханов, чьи слова приводит «РБ Спорт».

Эдуард Сперцян является воспитанником «Краснодара». Если брать сезон 2022/2023, то в 24 матчах атакующий полузащитник записал на свой счёт 11 голов.

Добавим, что «Краснодар» на текущий момент занимает восьмое место в таблице РПЛ.