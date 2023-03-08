​Карасёв рассказал, что отличает топ-судей

Известный российский арбитр Сергей Карасёв рассказал, что отличает топовых футбольных судей.

«Умение справляться с эмоциями – отличительная черта топ-судей. Если в игре кричать или, не дай бог, позволить себе оскорбление в ответ, такое может попасть в эфир, и карьера закончена», - сказал Карасёв, чьи слова приводит на своих страницах «Чемпионат».

Карасёв отметил, что в былые времена арбитры могли поговорить с футболистами на повышенных тонах. Сейчас это невозможно, учитывая большое количество камер и запись переговоров.

Стоит сказать, что Сергей Карасёв раньше регулярно работал на матчах турниров под эгидой УЕФА. После вступления в силу футбольных санкций против России Карасёв работает только на внутренней арене.