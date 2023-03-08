​Камоцци назвал лучшего российского тренера прямо сейчас

Футбольный функционер Франко Камоцци, который был советником бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, назвал лучшего российского тренера прямо сейчас.

«На мой взгляд, лучший российский тренер на данный момент - Валерий Карпин. Семак тоже всегда хорошо работал, он неплохой специалист, но никогда меня не впечатлял. Считаю, что Карпин более качественный тренер», - высказался Камоцци, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Как известно, Валерий Карпин сейчас тренирует «Ростов» и национальную сборную России. В Премьер-лиге ростовчане занимают третье место в турнирной таблице. Их отставание от лидирующего «Зенита» измеряется 10 зачётными баллами.