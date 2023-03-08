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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Булыкин прокомментировал решение Карпина не вызывать Дзюбу в сборную России

08 Марта 2023 • 16:52 Комментировать

Форвард «Локомотива» Артём Дзюба не попал в расширенный состав сборной России. Комментарий насчёт решения Валерия Карпина дал известный в прошлом российский футболист Дмитрий Булыкин.

Стоит отметить, что в последнем матче РПЛ против «Ростова» Артём Дзюба отметился хет-триком.

«Да, он забил три гола, но за последний год провёл очень мало матчей… В любом случае, я не думаю, что Артём разочарован своим непопаданием в заявку. Для него сейчас на первом месте «Локомотив». Нужно работать на новый контракт. А сборная никуда не денется», - сказал Булыкин, чьи слова приводит «Плеймейкер».

Булыкин не считает, что Карпин в принципе не видит Дзюбу как игрока сборной России. Экс-футболист также призвал общественность не мешать Карпину выполнять свою работу.

Отметим, что Артём Дзюба в последний раз играл за сборную России на Евро-2020 под руководством Станислава Черчесова.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Валерий Карпин Сборная России Дмитрий Булыкин Артём Дзюба
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