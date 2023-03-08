Бывший игрок ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил игру «Краснодара» в матче восемнадцатого тура чемпионата России с московским «Торпедо» (2:2).

- С половины второго тайма я переключил «Краснодар», чтоб не смотреть на него, а то там вообще позор. Понабирали легионеров каких-то непонятных. Где же одиннадцать воспитанников в основе, о которых мечтал Галицкий? Если будут и дальше играть такие, как Ионов, не будет никаких сдвигов. Кордоба то не добежит, то не дотянется. В опорной зоне и в центре защиты такой проходной двор, что даже 50-летний Лебеденко, я утрирую, забивает гол. И если тренер приходит нормальный, он обычно сразу результат даёт. Вот в «Сочи» пришёл Бердыев со своими волшебными чётками. В первом тайме с ЦСКА в одну точку смотрел – как удав. О чём он думал? Ноль эмоций. А во втором тайме выпустил Джорджевича, и тот два мяча забил.