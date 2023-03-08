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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Арбитр Карасёв надеется на чудеса

08 Марта 2023 • 15:29 Комментировать

Российский арбитр Сергей Карасёв высказался о ситуации с футбольными санкциями в отношении России. До внедрения этих санкций Карасёв регулярно работал на матчах в турнирах под эгидой УЕФА. Теперь же Сергей трудится только на внутренней арене. Впрочем, Карасёв старается сохранять оптимизм.

«Прекрасно понимаю, что ничего не закончится через месяц или через полгода. Мне исполнится 44. Пройдёт ещё год – будет 45. И что дальше? Два года место не будет пустовать. Есть конкуренция. Если человек без игр, без топовых матчей, то на него сложно рассчитывать. Вообще я мыслю позитивно. Даже иногда верю в чудеса. И они, надеюсь, произойдут», - сказал Карасёв, чьи слова приводит «Чемпионат».

Как известно, российский клубы сейчас не выступают в клубных турнирах УЕФА. Что касается сборной России, то её тоже не допускают к официальным турнирам. Команде Валерия Карпина приходится проводить исключительно товарищеские матчи.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Карасёв
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