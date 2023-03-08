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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-игрок «Спартака» Нимели: «Красная площадь — это очень мощное место, я гулял там практически каждую неделю»

08 Марта 2023 • 15:21 Комментировать

Бывший форвард московского «Спартака» Сильванус Нимели рассказал, что ему больше всего нравилось в России.

«Я подружился со многими людьми. Люди в России – просто потрясающие! Я чувствовал себя почти как дома. Еще понравилась Красная площадь. Это очень мощное место. Я гулял там практически каждую неделю», — приводит слова Нимели Metaratings.

Напомним, 24-летний футболист выступал за вторую команду «красно-белых» с 2017 по 2021 год. На данный момент Нимели играет за узбекский клуб «Сурхан», с которым подписал контракт в феврале.

За «Спартак-2» нападающий провел 109 матчей во всех турнирах, забил 23 мяча и сделал 15 ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сильванус Нимели Сурхан
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