Экс-игрок «Спартака» Нимели: «Красная площадь — это очень мощное место, я гулял там практически каждую неделю»

Бывший форвард московского «Спартака» Сильванус Нимели рассказал, что ему больше всего нравилось в России.

«Я подружился со многими людьми. Люди в России – просто потрясающие! Я чувствовал себя почти как дома. Еще понравилась Красная площадь. Это очень мощное место. Я гулял там практически каждую неделю», — приводит слова Нимели Metaratings.

Напомним, 24-летний футболист выступал за вторую команду «красно-белых» с 2017 по 2021 год. На данный момент Нимели играет за узбекский клуб «Сурхан», с которым подписал контракт в феврале.

За «Спартак-2» нападающий провел 109 матчей во всех турнирах, забил 23 мяча и сделал 15 ассистов.