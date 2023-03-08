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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Смородская: «Нельзя говорить, что РПЛ становится лигой для уголовников»

08 Марта 2023 • 15:14 Комментировать (1)

Ольга Смородская, которая в своё время занимала должность президента «Локомотива», высказалась о том, что в российском футболе выступают игроки, имеющие проблемы с законом. Речь идёт в частности о Квинси Промесе из «Спартака» и Рае Влуте из «Урала».

Смородская не считает, что Промес и Влут намеренно скрываются от правосудия в России. Экс-президент «Локомотива» отметила, что Квинси уже давно выступает за «Спартак».

«Да, действительно есть такой неприятный налёт на этих трансферах. Но нельзя обобщать всех и говорить теперь, что РПЛ становится лигой для уголовников. Это не тенденция, а редкие случаи», - сказала Смородская, чьи слова на своих станицах приводит sport24.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Урал Ольга Смородская Рай Влут Квинси Промес
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Комментарии (1)
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Павел Шереметов
08 Марта 2023 в 17:10
Смородская, если ты на свободе, то это недоработка правоохранительных органов! Кто тебя тянет за язык! Помолчала бы, за умную сошла бы!
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