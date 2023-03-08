​Смородская: «Нельзя говорить, что РПЛ становится лигой для уголовников»

Ольга Смородская, которая в своё время занимала должность президента «Локомотива», высказалась о том, что в российском футболе выступают игроки, имеющие проблемы с законом. Речь идёт в частности о Квинси Промесе из «Спартака» и Рае Влуте из «Урала».

Смородская не считает, что Промес и Влут намеренно скрываются от правосудия в России. Экс-президент «Локомотива» отметила, что Квинси уже давно выступает за «Спартак».

«Да, действительно есть такой неприятный налёт на этих трансферах. Но нельзя обобщать всех и говорить теперь, что РПЛ становится лигой для уголовников. Это не тенденция, а редкие случаи», - сказала Смородская, чьи слова на своих станицах приводит sport24.