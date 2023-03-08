​Клаудиньо вернётся в общую группу «Зенита» в четверг

Атакующий полузащитник Клаудиньо ещё не играл за «Зенит» в 2023 году из-за небольшого повреждения. Как сообщает телеграм-канал «Слава! – новости футбола», 26-летний футболист вернётся в общую группу «сине-бело-голубых» в четверг.

Таким образом, Клаудиньо имеет шансы сыграть в воскресном матче Премьер-лиги против «Химок».

В сезоне 2022/2023 Клаудиньо провёл за «Зенит» 19 матчей. В них футболист, который недавно получил российский паспорт, забил три гола.

«Зенит» на текущий момент лидирует в турнирной таблице чемпионата России. Ближайшего преследователя в лице «Спартака» питерцы опережают на восемь очков.