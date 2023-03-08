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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тукманов: «Разработчикам закона по Fan ID надо встретиться с болельщиками и найти какое-то решение»

08 Марта 2023 • 13:26 Комментировать

Экс-президент «Торпедо» Александр Тукманов высказался о ситуации с Fan ID.

«Разработчикам этого закона надо встретиться с болельщиками и найти какое-то решение. Просто взять и ввести закон без диалога – это неприемлемо в нынешних реалиях», — приводит слова Тукманова портал «РБ Спорт».

По мнению функционера, внедрение специального паспорта болельщика было необходимо, но нужно убрать недопонимание между министерством спорта и поклонниками футбола, тогда фанаты вернутся на стадионы.

Напомним, с 1 января Fan ID действует на всех аренах в Российской премьер-лиге. После зимней паузы посещаемость матчей РПЛ значительно снизилась.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Тукманов fan id
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