Футбольный эксперт Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о падении посещаемости матчем РПЛ после внедрения закона о FAN ID.

- Посещаемость матчей первого весеннего тура была настолько низкой, что в Госдуме задумались об отмене FAN ID. Что об этом думаете?

- Я слышал о такой инициативе и двумя руками за нее. Главное, что сейчас не время вводить FAN ID. Надо согласовать это с болельщиками. Оптимально – заморозить инициативу и дать людям посещать матчи. Я понимаю, что закон принят, но, думаю, можно сделать временное распоряжение и приостановить действие этого закона до какого-то периода, а дальше уже смотреть. По-моему, в Италии такой случай был. Там тоже пытались ввести паспорт болельщика. Но на стадионах везде висят камеры, множество охраны. Найти кого-то можно за пару секунд.

- Думаете, болельщиков устроит приостановка закона? Было предложение отметить FAN ID на внутренних матчах. Может, это было бы лучшим вариантом?

- Это тоже было бы выходом из ситуации. Не просто так люди перестали приходить на стадионы. Значит, есть какие-то обстоятельства, которые выше этих законов. Надо разговаривать с болельщиками. А не просто внедрили закон и все. На реализацию закона выделили большие деньги, их надо освоить, отчитаться, что работа проделана. Просто перед тем, как все это делать, надо было поговорить с болельщиками и узнать их пожелания. Ведь люди приносят большие деньги в клубные кассы: билеты, атрибутика, ложи, питание. Это необходимые клубам деньги. В других странах ходят на футбол семьями и ничего страшного. Люди болеют, приучают детей к футболу, есть культура. А у нас идут перегибы. Мы не можем найти золотую середину.

- Перед рестартом клубы придумали множество бонусов для болельщиков: розыгрыши машин, денежные сертификаты на путешествия и технику от РФС, копеечные билеты, даже розыгрыш квартиры в Подмосковье. Почему это не действует?

- Это замануха. Вот они и не сработала. Народ у нас разбирается. Сколько не говорите: халва, во рту слаще не станет.

- Вы ожидали, что посещаемость упадет так серьезно? Ведь клубы устанавливают антирекорды. Если смотреть статистику первого весеннего тура, по посещаемость упала у «Зенита» на 43%, у «Спартака» - на 68%, у «Краснодара» - на 76%, у «Динамо» - на 80%.

- Предсказывали, что народ бросит ходить. Мы уже видели футбол в эпоху коронавируса, когда трибуны были пустые. Чуть ли не картонные чучела ставили, чтобы создать видимость заполняемости. С полными трибунами совсем другой футбол. Есть эмоции, крики, поддержка сумасшедшая. Надо уважать людей и их мнение, и законы соблюдать, если они хорошее. Нужно находить золотую середину.

- Чиновники надеются, что со временем люди привыкнут и снова начнут ходить на стадионы. Вы в это верите?

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- Нет, конечно. Сколько ждать: пять лет, десять? Люди должны иметь возможность приехать и пойти на игру. Не время сейчас для FAN ID. Надо быть с народом.

- Как думаете, почему никто из клубов и руководства лиги не критикует FAN ID? Ведь клубы не может устраивать такая посещаемость.

- Если закон приняли, то он не имеет обратной силы.

- Но его можно дорабатывать.

- Мы видим, что находятся люди, депутаты, которые выходит с инициативами.

- Но почему молчат клубы?

- Это как в советское время: партия сказана «Надо», комсомол ответил «Есть». Приняли закон, все рассказали, и что делать клубам? Я не думаю, что их все устраивает. Тем более, есть камеры, охрана. Мне кажется, что время этого закона еще придет, но надо, чтобы народ созрел. Сейчас люди к нему не готовы. Зачем запрещать что-то? Надо советоваться, дорабатывать закон. По крайней мере, до тех пор, когда мы вернемся на международную арену. Если народ бросил ходить на футбол, значит, этот закон не жизнеспособен.

Елена Григорьевская