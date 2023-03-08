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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чернышов назвал условие возвращения Дзюбы в сборную России

08 Марта 2023 • 12:34 Комментировать

Экс-тренер московского «Спартака» Андрей Чернышов рассказал, при каких условиях нападающий «Локомотива» Артём Дзюба может вернуться в сборную России.

«Сомневаюсь, что Дзюба вызовется при Карпине. Только если Артём будет забивать в каждом туре РПЛ, тогда общественность и РФС надавит, и Дзюба может получить приглашение», - цитирует специалиста издание Metaratings.ru.

Напомним, что Дзюба не вызывается в национальную команду с лета 2021 года.

В конце текущего месяца сборная России сыграет два контрольных поединка. 23 марта подопечные Валерия Карпина встретятся с Ираном, а спустя несколько дней проведут спарринг с Ираком.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Андрей Чернышов Артём Дзюба
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