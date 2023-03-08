Черчесов оценил футбольные качества Дзюбы

Бывший главный тренер сборной России, а ныне рулевой венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался об успешном дебюте нападающего Артёма Дзюбы за «Локомотив» в нынешнем сезоне Премьер-лиги. В матче 18-го тура форвард оформил хет-трик в ворота «Ростова» (3:1).

«Не сомневаюсь в футбольных качествах Дзюбы. Это классный форвард, который заслуженно продолжает писать свою уникальную историю в чемпионате России», - приводятся слова специалиста на страницах издания «Спорт-экспресс».

Дзюба пополнил ряды «Локомотива» в зимнее трансферное окно. 34-летний нападающий заключил с «железнодорожниками» трудовое соглашение, которое рассчитано до завершения нынешнего сезона.