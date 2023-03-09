Невероятная серия «Урала», или Когда проиграет Ганчаренко

Выдержав паузу в 109 дней, с 14 ноября 2022 года по 3 марта 2023 года, возобновились матчи в РПЛ. Уральский регион в сезоне-2022/23 в высшем футбольном свете представляют два коллектива – из Оренбурга и Екатеринбурга. Уральские города, ставшие своеобразными форпостами России на восточных подходах, стали как нельзя кстати футбольными открытиями первой половины нынешнего сезона. Сегодня мы расскажем более подробно о клубе Григория Иванова. Ибо уже третий десяток лет этот человек является лицом команды из Екатеринбурга.

От «Уралмаша» к «Уралу»

Эпоха команд, представляющих промышленные предприятия к началу «нулевых», стала уходить. На периферию приходили столичные собственники, в столицах – Москве и Санкт-Петербурге верх брали нефтяные и газовые флагманы страны. 20 лет назад, 5 марта 2003 года, главный футбольный клуб Екатеринбурга получил новое название – «Урал». «Уралмашзавод» в тот момент уже не имел никакого отношения к команде. И, разумеется, стоял вопрос выживания профессионального футбола в Екатеринбурге. Команда поднялась из Второй лиги в Первую, нужно было увеличивать бюджет, чтобы достойно выступать. Без помощи региональных властей неизвестно, что было бы с «Уралом»… И здесь на помощь пришла Трубная металлургическая компания (ТМК).

Невероятный Ганчаренко

На сегодняшний день команда Виктора Ганчаренко не знает поражений дольше остальных участников соревнований в РПЛ в нынешнем сезоне. Тёплой сентябрьской субботой, 17 сентября, датировано последнее фиаско уральцев. За месяц до этого тренерский штаб ФК «Урал» возглавил Ганчаренко, частенько становившийся злым гением для грандов футбольной Европы в Лиге чемпионов и Лиге Европы вместе с белорусским БАТЭ. Далее, с октября 2013 по ноябрь 2014 года, специалист возглавлял краснодарскую «Кубань», а в июне 2015-го состоялся первый приход Ганчаренко в «Урал». Главным тренером команды из Екатеринбурга тогда он пробыл всего лишь на шести играх. Позднее в его карьере были «Уфа», ЦСКА, «Краснодар».

С 17 сентября без поражений

В чемпионате-2022/23 «Урал» с Ганчаренко продолжил серию неудач, которая началась при прошлом наставнике Игоре Шалимове. На тот момент после семи игр – только одно добытое очко в Воронеже. И только с приходом осени и «притиркой» Ганчаренко механизм заработал в нужном режиме. Две победы в Москве над «Динамо» – 2:1 и в Екатеринбурге над «Торпедо» вдохнули жизнь в будоражившие умы болельщиков и руководство команды из едва ли не третьего по численности города страны. Чего не хватало команде? Визуально состав слабее или сильнее не стал… Фиаско в родных стенах от «Ахмата» (1:2) 17 сентября прошлого года стало пока последним тёмным пятном в нынешнем чемпионате. Восемь игр, в которых одержано пять побед. Ещё в трёх «Урал» упускал победы в концовках поединков, причём в домашней игре с «Локомотивом» уже в компенсированное время.

Москва ждёт и… боится

Ближайшие три встречи «Урал» проведёт с представителями первопрестольной. 11 марта на главном стадионе страны, Большой спортивной арене «Лужников», ждёт битва с хватающимся за последнюю соломинку «Торпедо». 14 марта вновь в Москве – в этот раз на «Открытии Арене» кубковое противостояние со «Спартаком». И только после этого возвращение домой на матч с «Динамо» 18 марта. Напомним, именно матчем с «Динамо» началась победная осенняя серия «Урала». И будет символично, если круг замкнётся именно на клубе Льва Яшина.

Константин Лицин