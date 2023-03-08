Норманн высказался о возвращении после травмы

Хавбек московского «Динамо» Матиас Норманн высказался о своем возвращении на поле. Игрок вышел на замену в матче 18-го тура Российской премьер-лиги против самарских «Крыльев Советов» (1:0).

«Рад вернуться на поле после травмы. Матч был трудным, но здорово, что смогли победить. Отлично себя чувствую, постараюсь как можно быстрее набрать игровую форму», - приводит слова норвежца издание «РБ Спорт».

Напомним, что Норманн выступает за динамовцев на правах аренды. Полноценный контракт скандинава принадлежит «Ростову».

В текущем сезоне чемпионата России Матиас сыграл пять матчей и получил желтую карточку.