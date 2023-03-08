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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семшов ответил, могут ли судьи повлиять на чемпионскую гонку в РПЛ

08 Марта 2023 • 08:23 Комментировать

Экс-футболист сборной России Игорь Семшов высказался о влиянии судей на чемпионскую гонку в Российской премьер-лиге.

«Я бы не стал валить всё на судей и говорить, что они могут как-то повлиять. Сегодня они судят по-одному, а завтра могут поменять своё решение. Мы слишком часто обращаем внимание на судей», - передает слова Семшова издание Metaratings.ru.

В Российской премьер-лиге команды провели 18 туров. На первом месте находится петербургский «Зенит», который опережает идущий вторым московский «Спартак» на восемь баллов. Тройку лидеров чемпионата России замыкает «Ростов» с 35 очками.

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Евро-Футбол.Ру,
Игорь Семшов
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