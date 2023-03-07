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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чанов: «Рад за Илью Помазуна»

07 Марта 2023 • 22:57 Комментировать

Бывший вратарь московского «Торпедо» Вячеслав Чанов высказался о попадании голкипера «Урала» Ильи Помазуна в расширенный список сборной России.

«Рад за Илью Помазуна, что он попал в расширенный список сборной России. Я его знаю: он проходил через наши руки, а сейчас работаем с его отцом в академии, поэтому я очень рад. В этом сезоне он играет как вратарь сборной России», - приводит слова Чанова «Чемпионат».

26-летний калининградский спортсмен выступает за команду из Екатеринбурга с пятого августа 2020 года, до «Урала» играл за московский ЦСКА.

«Урал» в данный момент занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, команда за 18 матчей пропустила 30 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Сборная России Илья Помазун Вячеслав Чанов
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