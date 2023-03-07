Владислав Шитов - о брате: «Если бы Виталий приехал, то был бы рад»

Игрок «Крыльев Советов» Владислав Шитов высказался о несостоявшемся переходе в самарский клуб своего брата Виталия.

«Это дела руководства. Я в этом никак не участвовал. Если бы Виталий приехал, то был бы рад, но этого не случилось», - цитирует 19-летнего спортсмена Sport24.

Также футболист заявил, что Виталий, вероятнее всего, осознавал невысокие шансы на то, что он будет регулярно появляться на футбольном поле в футболке самарской команды, в связи с чем логичнее было сделать выбор в пользу получения большего количества игрового времени.

В данный момент Виталий Шитов является полузащитником петербургской «Звезды».