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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гладилин: «Дзюба уже завершает карьеру»

07 Марта 2023 • 20:04 Комментировать

Бывший полузащитник столичного «Локомотива» Валерий Гладилин высказался о московском футболисте Артёме Дзюбе.

«Карпин не добавил Дзюбу в расширенный список сборной - это правильное решение. Артём уже завершает карьеру. То, что он забил в одной игре три мяча - это хороший результат для него и для команды, которая борется за вылет», - приводит слова Гладилина «Чемпионат».

Специалист заявил, что непопадание 34-летнего спортсмена в ранее упомянутый список связано с необходимостью строить всю игру команды именно через Дзюбу, что Валерий Карпин делать бы совершенно точно не стал.

Эксперт добавил, что данное решение точно не связано с личностными взаимоотношениями игрока и тренера.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Валерий Карпин Артём Дзюба Валерий Гладилин
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