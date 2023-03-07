Гладилин: «Дзюба уже завершает карьеру»

Бывший полузащитник столичного «Локомотива» Валерий Гладилин высказался о московском футболисте Артёме Дзюбе.

«Карпин не добавил Дзюбу в расширенный список сборной - это правильное решение. Артём уже завершает карьеру. То, что он забил в одной игре три мяча - это хороший результат для него и для команды, которая борется за вылет», - приводит слова Гладилина «Чемпионат».

Специалист заявил, что непопадание 34-летнего спортсмена в ранее упомянутый список связано с необходимостью строить всю игру команды именно через Дзюбу, что Валерий Карпин делать бы совершенно точно не стал.

Эксперт добавил, что данное решение точно не связано с личностными взаимоотношениями игрока и тренера.