Стрепетов: «Малком - лицо «Зенита»

Бывший игрок ленинградских клубов «Зенит» и «Динамо» Алексей Стрепетов поделился своим мнением о нападающем «сине-бело-голубой» команды Малкоме.

«Малком - лицо «Зенита». Он чувствует ответственность за себя и команду. Его движение на поле. Он не позволит ни себе, ни партнерам играть не в полную силу», - цитирует Стрепетова «Спорт День За Днём».

Бразильский спортсмен выступает за клуб из Северной столицы со второго августа 2019 года. 24 февраля нынешнего года 26-летний спортсмен получил российское гражданство.

В данный момент петербургский коллектив является лидером российского чемпионата.