Погребняк: «Я играю в хоккей, отлично играется!»

Бывший форвард санкт-петербургского «Зенита» Павел Погребняк ответил на вопрос, чем он сейчас занимается.

«У меня нет паузы в карьере, я в хоккей играю. Отлично играется! Я очень хорош, особенно на пятаке. Доводилось играть с Мостовым, Жирковым, Бесчастных, Широковым. Они все в порядке!» — приводит слова Погребняка издание «Спорт-Экспресс».

За свою длительную футбольную карьеру 39-летний Погребняк успел поиграть за «Спартак», «Зенит», «Фулхэм», «Рединг», «Динамо» и многие другие клубы.

Последним местом работы футболиста был екатеринбургский «Урал», который он покинул летом 2021 года.