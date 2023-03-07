Стрепетов: «В «Зените» прекрасные бразильцы»

Бывший игрок ленинградских клубов «Зенит» и «Динамо» Алексей Стрепетов прокомментировал недавнее интервью московского футболиста Артёма Дзюбы.

«Слова Артёма нужно воспринимать с юмором. Не надо на него обижаться. В «Зените» прекрасные бразильцы», - приводит слова Стрепетова «Спорт День За Днём».

Специалист заявил, что бразильские футболисты за время своего пребывания в Северной столице «уже стали нашими», а также добавил, что несмотря на южноамериканский костяк «сине-бело-голубой» команды, в составе петербуржцев есть талантливые русские игроки.

В данный момент команда с берегов Невы является лидером РПЛ.