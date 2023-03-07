Колосков — о Fan ID: «Пять минут — и всё в кармане»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о специальном паспорте болельщика (Fan ID), который требуется для посещения матчей РПЛ.

«Я не знаю, почему люди не хотят делать Fan ID. Пять минут — и все в кармане. А в мое время был «билет участника». Протест здесь неуместен, он возник на ровном месте», — приводит слова Колоскова «Чемпионат».

Функционер заявил, что Fan ID — закон, который может отменить только Госдума, он подписан президентом страны, поэтому его необходимо исполнять, другого выхода нет.

В первой части сезона-2022/23 специальный пропуск для посещения матчей Российской премьер-лиги использоваться только на пяти стадионах, с 1 января Fan ID внедрен на всех аренах.