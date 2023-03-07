Якимушкин: «Сомневаюсь, что лыжные гонки будут когда-нибудь по популярности на одном уровне с футболом»

Российский спортсмен Иван Якимушкин сравнил лыжный спорт и футбол.

«Лыжный спорт развивается и достаточно быстро относительно того же футбола за последние лет восемь. Сомневаюсь, что лыжные гонки будут когда-нибудь по популярности на одном уровне с футболом, но догнать топовые зимние виды спорта и посражаться с ними мы можем», - приводит слова Якимушкина «Спорт-Экспресс».

В России не прошлой неделе возобновился розыгрыш Российской премьер-лиги. По итогам сыгранного тура лидер турнира «Зенит» оторвался от ближайшего преследователя в лице «Спартака» на два балла дополнительно, сумев увеличить преимущество с шести до восьми очков.