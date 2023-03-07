Бышовец считает, что в Европе нет большого спроса на иностранных игроков «Зенита»

Экс-главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился своим мнением по поводу игроков петербургского «Зенита», высказавшись насчёт их перспектив на европейском рынке.

«Я не думаю, что в Европе есть большой спрос на игроков, которые приезжают из-за рубежа играть за «Зенит». Это особый случай, в котором команда строится вокруг определённых игроков из аргентинской или бразильской диаспоры», — сказал Бышовец Metaratings.ru.

Специалист также отметил, что клуб сумел создать комфортные условия для иностранных футболистов, которые дают команде нужный результат, определяя структуру игровых действий.

На данный момент команда из Санкт-Петербурга занимает первую позицию в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 45 очков. На втором месте расположился московский «Спартак», в активе которого 37 баллов.