Лыжник Якимушкин: «Среди людей мужского пола легче найти тех, кто смотрит футбол»

Российский лыжник Иван Якимушкин высказался о популярности футбола.

Специалист назвал логичным тот факт, что недавно появившееся интервью российского футболиста Артёма Дзюбы смотрели чаще, чем соревнования по лыжным гонкам, так как видом спорта, представителем которого является 34-летний москвич, интересуется гораздо более широкая публика.

«Мне кажется, среди людей мужского пола легче найти тех, кто смотрит футбол. Это крупный вид спорта, много спонсоров, много затрат на медийность, рекламу», - приводит слова Якимушкина «Спорт-Экспресс».

В данный момент воспитанник московского «Спартака» выступает за другой столичный коллектив – «Локомотив».