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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лыжник Якимушкин: «Среди людей мужского пола легче найти тех, кто смотрит футбол»

07 Марта 2023 • 18:50 Комментировать

Российский лыжник Иван Якимушкин высказался о популярности футбола.

Специалист назвал логичным тот факт, что недавно появившееся интервью российского футболиста Артёма Дзюбы смотрели чаще, чем соревнования по лыжным гонкам, так как видом спорта, представителем которого является 34-летний москвич, интересуется гораздо более широкая публика.

«Мне кажется, среди людей мужского пола легче найти тех, кто смотрит футбол. Это крупный вид спорта, много спонсоров, много затрат на медийность, рекламу», - приводит слова Якимушкина «Спорт-Экспресс».

В данный момент воспитанник московского «Спартака» выступает за другой столичный коллектив – «Локомотив».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Иван Якимушкин
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