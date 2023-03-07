Бывший левый защитник «Зенита» Радек Ширл в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» заявил, что сейчас «сине-бело-голубые» не так сильны, как раньше.

- На что сейчас похож чемпионат России?

- Лично мне это напоминает НБА. Там есть такой термин, как династия. Это когда одна команда выигрывает чемпионат за чемпионатом, не оставляя своим конкурентом шансов. Была династия «Чикаго Буллз» с Майклом Джорданом и Деннисом Родманом. Недавний пример «Голден Стейт» со Стефом Карри. Примерно такая же картина сейчас и в российском чемпионате.

- Почему так происходит? Это «Зенит» стал настолько сильным? Или же его основные конкуренты так ослабли?

- Я думаю, тут ответ очевиден. Когда я играл за «Зенит», у нас не было проходных игр. Может быть, пару игр мы выигрывали без проблем, но везде против нас выходили и рубились. А посмотри, что происходит в этом чемпионате. Они выигрывают 8:0, 7:0, 5:0, 4:0, раза четыре они выиграли по 3:0. Получается, что почти половину матчей чемпионата «Зенит» выигрывает с крупным, разгромным счетом. Поэтому мне смешно, когда говорят, что они на первом месте из-за судейства.

- Выходит, уровень чемпионата упал настолько?

- Когда я играл в «Зените», два чемпионата выиграл казанский «Рубин». Сейчас этой команды даже нет в высшей лиге. Я не знаю, как так получилось, но это факт. В то время «Локомотив» был совсем другой командой, боролся за призовые места, а сейчас он ведет борьбу за выживание. В ЦСКА играли футболисты, которых вызывали в сборную Бразилии: Вагнер Лав, Жо, Даниэль Карвальо. Есть ли сейчас в ЦСКА игроки такого уровня? Я не хочу, чтобы люди подумали, что я такой великий и сейчас рассказываю, что вот в наше время чемпионат был сильнее, а сейчас он слабый. Но по факту, тогда конкуренции было больше, соперники «Зенита» были укомплектованы сильными легионерами, игроками сборных. Может быть, у кого-то другое мнение и кто-то готов со мной поспорить и доказать обратное.

Ширл: «Говорить, что «Зенит» выигрывает чемпионат за чемпионатом из-за судейства, я бы не стал»

- Можно задать провокационный вопрос? Какой «Зенит» сильнее: тот, который был у Дика Адвоката с победой в Кубке УЕФА и Суперкубке УЕФА или нынешняя команда Сергея Семака, которая идет к пятому чемпионству подряд?

- Мы обыгрывали и проходили «Баварию», «Манчестер Юнайтед», «Вильярреал», «Марсель». Я не помню, чтобы «Зенит» второй половины десятых годов проходил такие команды.

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- То, что «Зенит» не сможет сыграть в еврокубках, может как-то сказаться на его мотивации?

- Может быть, на некоторых футболистах, которые заходят новый вызов в своей карьере, это и отразится. Но тут уже больше вопрос финансов. Если платят хорошую зарплату, то можно и прожить без этой Лиги чемпионов и еврокубков.

Сергей Беседин