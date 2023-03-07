Бывший левый защитник «Зенита» Радек Ширл в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» заявил, что его бывшая команда легко выиграет Премьер-лигу.

- «Зенит» на всех парах несется к очередному чемпионству? Может ли ему что-то помешать выиграть РПЛ в пятый раз подряд?

- Я думаю, что нет. У других команд просто нет шансов. На дистанции любой клуб уступает Питеру по составу и по игре.

- Даже московский «Спартак» не сможет навязать им борьбу?

- Слишком большой отрыв. Сколько сейчас уже, восемь очков отставание? Я думаю, «Спартак» будет вести борьбу за второе место, на которое претендуют «Ростов», ЦСКА и «Динамо».

- Многие специалисты говорят, что «Зенит» не только выиграет пятое чемпионство подряд, но и возьмет в будущем еще столько же золотых медалей? Есть предчувствие, что так и будет?

- Сложно сказать, что будет через пять лет. Ситуация в стране может поменяться. Есть политика, геополитика, глобальная политика. Кто и что не говорил, но футбол зависим от того, кто управляет более важными процессами в государстве.

- Властимил Петржела говорил, что «Зенит» никогда не станет чемпионом России, потому что это не московская команда, там самым намекая на то, что столичным клубам помогают правительственные верхушки. Можно было тогда представить, что ситуация настолько поменяется, и «Зенит» выиграет пять чемпионатов подряд?

- Тогда никто об этом даже не задумывался. В то время «Зенит» только начинал свой путь, и занять для нас даже второе место в 2003 году было отличным результатом.

- Сейчас все больше и больше разговоров о том, что судьи помогают «Зениту» и очень часто принимают ошибочные решения против его основных конкурентов…

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- Такие разговоры всегда ходили и будут ходить. Команда, которая лидирует, вызывает большой негатив у всех остальных. Но говорить, что «Зенит» выигрывает чемпионат за чемпионатом из-за судейства, я бы не стал. Это не так. Питер доминирует по игре, по созданным моментам, превосходит всех конкурентов и в атаке, и в защите, и в позиционном нападении.