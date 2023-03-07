Сафонов – о Тюкавине: «Забивал больше всех на сборах»

Агент российского нападающего Константина Тюкавина Алексей Сафонов высказался о включении 20-летнего спортсмена в расширенный список национальной сборной России.

«Это приятно, как и любому футболисту. Но меня это не удивляет. Он забивал больше всех на сборах, и сейчас продолжает забивать в чемпионате», - приводит слова Сафонова «Спорт-Экспресс».

Специалист заявил о том, что за футболистом продолжает следить тренерский штаб российской сборной, а также добавил, что в данный момент воспитанник московского «Динамо» сосредоточен на выступлениях за свой клуб и не отвлекается на новости о расширенном списке национальной команды.