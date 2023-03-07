Гаджиев объяснил присутствие 10 игроков «Спартака» в сборной России

Известный тренер Гаджи Гаджиев прокомментировал присутствие десяти футболистов московского «Спартака» в расширенной заявке сборной России на игры против национальных команд Ирана и Ирака, которые состоятся 23 и 27 марта соответственно.

«Большое количество спартаковцев в расширенной заявке в сборную говорит нам о том, что у команды хорошая молодёжь, неплохо работает академия. А так же о том, что игроки в хорошем состоянии. Футболисты хорошо мотивированы, у них многое получается, поэтому они и приглашены в таком количестве», – считает Гаджиев, слова которого цитирует Metaratings.ru.

На данный момент «красно-белые» занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 37 очков. В последнем матче в рамках 18-го тура РПЛ команда Гильермо Абаскаля принимала на своём поле «Урал». Поединок завершился со счётом 2:2.