Нигматуллин – о Тикнизяне: «Логично, когда армянин выступает за сборную Армении»

Известный в прошлом вратарь, защищавший цвета московских клубов «Спартак» и «Локомотив», Руслан Нигматуллин прокомментировал вызов защитника «железнодорожников» Наира Тикнизяна в национальную сборную Армении.

«Думаю, что это логично, когда армянин выступает за сборную Армении. Проявить себя в сборной Армении ему будет легче, чем в российской команде», - приводит слова Нигматуллина «Газета.Ру».

Специалист заявил, что, насколько ему известно, 23-летний спортсмен не рассматривался тренерским штабом российской сборной, а также пожелал удачи бывшему игроку столичного ЦСКА.