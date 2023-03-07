Шмаров: «Здорово, что в сборную России вызвали 10 футболистов из «Спартака»

Бывший игрок московского «Спартака» Валерий Шмаров поделился своим мнением по поводу вызова в расположение сборной России 10 футболистов из состава «красно-белых».

«Когда в составе «Спартака» вышли 11 российских футболистов в матче против «Локомотива», было очень приятно смотреть на их игру. Конечно, здорово, что из «Спартака» вызвали сразу 10 футболистов в сборную России», — высказал своё мнение Шмаров, речь которого передаёт «РБ Спорт».

Экс-футболист также отменил необходимость проводить матчи российской национальной команды в нынешних условиях, признав, что любая игра будет лучше обычной тренировки.

Напоминаем, что ближайшие поединки коллектива Валерия Карпина состоятся 23 и 27 марта. Соперниками станут сборные Ирана и Ирака.