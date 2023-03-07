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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гаджиев: «Дзюба заслуживает того, чтобы играть в РПЛ и делать чемпионат чуть интереснее»

07 Марта 2023 • 17:49 Комментировать

Российский тренер Гаджи Гаджиев поделился своим мнением насчёт отсутствия нападающего Артёма Дзюбы в расширенном составе сборной России на мартовские матчи против Ирана и Ирака.

«Я думаю, что на это решение не повлияла недавняя победа «Локомотива» над «Ростовом». Это не потому, что Дзюба забил три гола. Мне бы хотелось пожелать Дзюбе, чтобы он так же продолжил забивать, как и в этом матче. Он заслуживает того, чтобы играть в РПЛ и делать чемпионат чуть интереснее», — считает Гаджиев, речь которого приводит Metaratings.ru.

Напоминаем, что в недавнем матче 18-го тура чемпионата России Дзюба оформил хет-трик, принеся победу московскому «Локомотиву», с которым он ранее заключил контракт до конца нынешнего сезона. Стоит отметить, что результативный перфоманс Артёма произошёл в поединке против «Ростова», наставником которого является рулевой сборной России Валерий Карпин.

23 марта российская команда в очном противостоянии встретится с национальной командой Ирана, а уже 27 марта коллектив Карпина ждёт игра против Ирака.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ростов Валерий Карпин Гаджи Гаджиев Сборная России Артём Дзюба
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