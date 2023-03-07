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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кечинов считает, что Дзюба будет вызван в сборную России

07 Марта 2023 • 17:28 Комментировать

В прошлом игрок московского «Спартака» Валерий Кечинов считает, что форвард «Локомотива» Артём Дзюба может быть вызван в расположение национальной команды под руководством Валерия Карпина.

«Что касается Дзюбы, наверное, Валерий Карпин решил, что пока рано его вызывать. Всё-таки была только одна игра, где он себя проявил. Пройдёт месяц, другой, Артём тоже будет вызван в сборную — даже не сомневаюсь», — передаёт слова Кечинова издание «Чемпионат».

Бывший футболист также признал закономерным вызов в сборную России 10 игроков от «Спартака» на мартовские сборы команды, сказав, что не удивлён этим фактом.

Напомним, что уже 23 марта главная национальная команда России сыграет со сборной Ирана, а 27 марта коллективу Валерия Карпина предстоит встреча с Ираком.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сборная России Артём Дзюба Сборная Ирана Валерий Кечинов Сборная Ирака
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