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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ари назвал лучшего российского футболиста на своей памяти

07 Марта 2023 • 17:01 Комментировать

Бывший игрок «Спартака» и «Краснодара» Ари назвал лучшего российского футболиста, которого он видел.

«Для меня самый сильный российский футболист, которого я видел, — Роман Широков. Это исполнитель топ-уровня! Широков поиграл и в «Зените», и в «Спартаке», а когда перешел в «Краснодар», многие говорили, что он уже не сможет заиграть, якобы старый. В итоге Роман доказал, что необязательно быть быстрым футболистом», — заявил экс-форвард российской сборной в интервью изданию «РБ Спорт».

Ари считает, что Широков показал важность видения поля и умения отдавать передачи, сравнив бывшего хавбека с Усманом Дембеле по уровню техники и дриблинга. Также бразилец назвал братьев Миранчуков, отметив, что они имеют большое будущее.

Напомним, что Роман Широков завершил профессиональную карьеру в 2016 году. 

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Евро-Футбол.Ру,
Роман Широков Ари
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