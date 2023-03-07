Евсеев признался, что хочет работать в РПЛ

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев ответил на вопрос, хочет ли он вернуться в РПЛ.

«Хочется вернуться в РПЛ. Надеюсь, что работа в «Шиннике» даст такую возможность. Но одно дело — играть, другое — решать задачи, это две разных ситуации. Я в РПЛ решал задачи и с «Амкаром», и с «Уфой» - обыгрывал и «Зенит», и «Спартак», — приводит слова Евсеева «РБ Спорт».

«Шинник» занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги, имея в своем активе 28 набранных очков после 21 матча. В 22-м туре подопечные Евсеева примут на своем поле «Енисей», встреча состоится 12 марта, начало поединка запланировано на 16:00 по мск.