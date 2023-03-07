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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Евсеев признался, что хочет работать в РПЛ

07 Марта 2023 • 16:16 Комментировать
Шинник
...
Енисей
12.03 16:00

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев ответил на вопрос, хочет ли он вернуться в РПЛ.

«Хочется вернуться в РПЛ. Надеюсь, что работа в «Шиннике» даст такую возможность. Но одно дело — играть, другое — решать задачи, это две разных ситуации. Я в РПЛ решал задачи и с «Амкаром», и с «Уфой» - обыгрывал и «Зенит», и «Спартак», — приводит слова Евсеева «РБ Спорт».

«Шинник» занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги, имея в своем активе 28 набранных очков после 21 матча. В 22-м туре подопечные Евсеева примут на своем поле «Енисей», встреча состоится 12 марта, начало поединка запланировано на 16:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Шинник Вадим Евсеев
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ШИННИК ЕНИСЕЙ
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