Возвращение легионеров и 10 футболистов «Спартака»: Карпин объявил состав сборной России

Валерий Карпин озвучил список игроков, вызванных на ближайший сбор национальной команды. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анализирует список футболистов.

В понедельник был опубликован расширенный состав сборной России на мартовский сбор. В это время национальная команда должна в Тегеране сыграть с Ираном, а также запланирован поединок против команды Ирака. Пока в списке Карпина 41 футболист, и, конечно, в итоговой заявке многих не окажется. Тем не менее на этот раз сборная России будет в боевом составе, в отличие от того, что было в 2022 году.

В этот раз главный тренер сборной Валерий Карпин вызвал в состав команды Алексея Миранчука и Александра Головина. Сам наставник объяснил это наличием сильного соперника в лице Ирана, а также более простой логистикой, так как второй матч предполагается к проведению в России. Кроме того, Карпин сказал, что не хочет затягивать паузу с отсутствием легионеров, ведь их уже год не вызывали.

Однако, помимо этих объяснений, в вызове Миранчука и Головина хочется видеть свет в конце туннеля. Пока сборную России, конечно, никуда не допустили, но приглашение легионеров – это свидетельство, что у команды есть серьёзный план на ближайшее будущее. Или хотя бы надежда. В 2022 году Карпин откровенно делал ставку на молодых игроков, и объяснение было понятным. Зачем вызывать легионеров, если мы оказались мимо Евро-2024? Однако теперь сборная России вроде бы начинает подготовку к отбору на чемпионат мира-2026. По крайней мере так начинает казаться.

В целом список Карпина всё равно выглядит как команда на будущее. Наверное, самой показательной в этом смысле смотрится линия атаки. Александр Кокорин стабильно забивает за «Арис», а нынешний чемпионат Кипра не выглядит слабее Российской премьер-лиги. Вот только форварда, которому через пару лет исполнится 32 года, нет даже в расширенном составе. Это абсолютно понятно, если смотреть с прицелом на будущее.

После хет-трика в ворота «Ростова» снова поднялась тема Артёма Дзюбы, однако его отсутствие также ложится в канву подготовки сборной на будущее. Форварду 34 года, представить его в качестве участника чемпионата мира, который состоится через три с половиной года, решительно невозможно.

Конечно, можно сказать, что в эту политику не вписываются Сослан Джанаев, Сергей Песьяков и Антон Шунин. Однако вратари, во-первых, дольше играют, и кто-то из них может доиграть и до 40 лет. Во-вторых, вратарей просто количественно меньше, а кто-то нужен. При этом обращает на себя внимание отсутствие Никиты Хайкина. Он, конечно, не играет после перехода в «Бристоль Сити», но ведь была возможность проверить его в сборной, раз уж легионеров стали возвращать. И тут закрадывается мысль, а не политика ли тому виной?

Конечно, нельзя не отметить тот факт, что Валерий Карпин нашёл место в расширенном составе сразу десятерым футболистам «Спартака», и это ещё без Романа Зобнина. Четверть состава национальной команды – футболисты «красно-белых». Пожалуй, это абсолютно понятное решение. «Спартак» сейчас – вторая по силе команда страны, где ключевую роль играют именно россияне. Недавний выход на поле без легионеров против «Локомотива» – тому яркое доказательство. При этом нельзя сказать, что для кого-то вызов в сборную стал авансом. Разве что Михаил Игнатов пока ещё играет вспышками, и есть сомнения по поводу Никиты Чернова, но в его случае сказывается дефицит защитников в стране. В остальном же «красно-белые» заслуживают места в сборной.

В целом Валерий Карпин вызвал действительно сильнейших на данный момент игроков. И даже начинает просыпаться интерес к национальной команде. Хочется в этом видеть какой-то позитив и смотреть в будущее пусть и с осторожным, но всё же оптимизмом.

Роман Андреев