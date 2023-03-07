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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Уткин оскорбил Ари, поддержавшего Fan ID

07 Марта 2023 • 15:29 Комментировать

Форвард Ари Феррейра, который в своё время в России выступал за «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар», поддержал введение системы Fan ID. По словам игрока, контроль фанатов на трибунах «это супер».

Комментарий по поводу мнения Ари насчёт Fan ID дал известный спортивный журналист Василий Уткин.

«Держу пари, этот упырь в жизни не ходил в России на футбол по билету. Как он может об этом судить вообще? Что он себе позволяет? Чистый замполит, рот закрыл - рабочее место убрано», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Стоит сказать, что после внедрения в России Fan ID посещаемость матчей резко снизилась.

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Евро-Футбол.Ру,
Василий Уткин Ари fan id
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