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​Титов высказался о возможном проведении ретро-матча между «Спартаком» и «Реалом»

07 Марта 2023 • 15:24 Комментировать

Известный в прошлом российский футболист Егор Титов высказался о возможном проведении ретро-матча между «Спартаком» и «Реалом».

По словам Титова, он хорошо общается с Олегом Цымбаларем, желающим устроить такой матч в память о своём отце – Илье Цымбаларе. Сам Титов, который в своё время был капитаном «Спартака», хотя бы поучаствовать в такой игре.

«Я только за. Вопрос, возможно ли в сегодняшней ситуации, чтобы приехал «Реал» под настоящей своей фамилией. «Реал» - имя, Мадрид - фамилия. Чем смогу, помогу», - сказал Титов, чьи слова приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

Легендарный Илья Цымбаларь ушёл из жизни 28 декабря 2013 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Спартак Москва Егор Титов Илья Цымбаларь
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