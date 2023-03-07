Известный в прошлом российский футболист Егор Титов высказался о возможном проведении ретро-матча между «Спартаком» и «Реалом».

По словам Титова, он хорошо общается с Олегом Цымбаларем, желающим устроить такой матч в память о своём отце – Илье Цымбаларе. Сам Титов, который в своё время был капитаном «Спартака», хотя бы поучаствовать в такой игре.

«Я только за. Вопрос, возможно ли в сегодняшней ситуации, чтобы приехал «Реал» под настоящей своей фамилией. «Реал» - имя, Мадрид - фамилия. Чем смогу, помогу», - сказал Титов, чьи слова приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

Легендарный Илья Цымбаларь ушёл из жизни 28 декабря 2013 года.