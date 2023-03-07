​«Зенит» поздравил Спаллетти

Во вторник, 7 марта, день рождения отмечает главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти. Известному специалисту «стукнуло» 64.

Среди тех, кто поздравил Лучано Спаллетти, оказался «Зенит». Питерцы разместили в социальных сетях фотографию итальянца с подписью: «С днём рождения, Лучано!»

Лучано Спаллетти занимал должность главного тренера «Зенита» в 2009-2014 годах. Под руководством итальянского специалиста питерцы провели 184 официальных матча, в которых отпраздновали 107 побед при 45 ничьих и 32 поражениях.

В этом сезоне Лучано Спаллетти имеет отличные шансы привести «Наполи» к первому чемпионству с 1990 года. Неаполитанцы лидируют в Серии А с отрывом в 15 очков от ближайшего преследователя.