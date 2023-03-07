​В сборной Армении высказались о вызове Тикнизяна

Во вторник было объявлено о вызове игрока «Локомотива» Наира Тикнизяна в сборную Армении. 23-летний футболист принял решение выступать именно за армянскую национальную команду, хотя ранее он представлял Россию на юношеском и молодёжном уровнях.

На вопрос о том, как удалось убедить Наира Тикнизяна, ответили в пресс-службе армянской сборной.

«На данный момент мы не даём никаких комментариев по этому поводу. В комментарии к своему приглашению сам игрок уже объяснил всё. Переговоры были, решения принято, ничего большего добавить на данный момент не могу», - комментарий пресс-службы приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

25 марта сборная Армении проведёт матч против Турции в рамках отбора на чемпионат Европы – 2024.