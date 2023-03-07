Кокорин пропустит предстоящий матч «Ариса»

Форвард кипрского «Ариса» Александр Кокорин не попал в заявку команды на матч 26-го тура национального первенства.

Как сообщает официальный телеграм-канал кипрского клуба, 31-летний российский нападающий пропустит предстоящую встречу. О причинах непопадания игрока в заявку не говорится.

Матч между «Арисом» и «Анортосисом» состоится сегодня, 7 марта. Стартовый свисток арбитра запланирован на 19:00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в 21 матче с учетом всех турниров, в которых забил девять мячей и записал в свой актив четыре результативные передачи.