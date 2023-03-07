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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бывший игрок «Кубани» Селин: «Гол Соболева не засчитали, потому как было много претензий к судьям, что они помогли «Спартаку» против «Локомотива» эксклюзив

07 Марта 2023 • 13:54 Комментировать

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал некоторые события 18-го тура РПЛ.

- В матче «Динамо» – «Крылья Советов» обе команды были настроены на победный результат, никто не собирался отсиживаться на обороне. Может, ничья была бы более справедливым исходом. «Крыльям», наверно, обидно уезжать с поражением. Они создавали моменты, забили два отменённых гола. Ну а что касается «Динамо», то, как говорится, завоевали три очка, забыли игру и двигаемся дальше.

Есть ли фаворит за второе место? По тому, как шли зимние сборы, я бы поставил на «Спартак». Но досадно, что он потерял очки с «Уралом». На мой взгляд, судья сделал ошибку, когда свистнул раньше времени, и не был засчитан гол Соболева. Я думаю, здесь повлияло то, что в последнем кубковом мачте с «Локомотивом» было много претензий к арбитрам, что они помогли «Спартаку». После этого они решили излишне подстраховаться и допустили такую ошибку.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Чемпионат России РПЛ Алексей Селин
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