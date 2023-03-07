Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал некоторые события 18-го тура РПЛ.

- В матче «Динамо» – «Крылья Советов» обе команды были настроены на победный результат, никто не собирался отсиживаться на обороне. Может, ничья была бы более справедливым исходом. «Крыльям», наверно, обидно уезжать с поражением. Они создавали моменты, забили два отменённых гола. Ну а что касается «Динамо», то, как говорится, завоевали три очка, забыли игру и двигаемся дальше.

Есть ли фаворит за второе место? По тому, как шли зимние сборы, я бы поставил на «Спартак». Но досадно, что он потерял очки с «Уралом». На мой взгляд, судья сделал ошибку, когда свистнул раньше времени, и не был засчитан гол Соболева. Я думаю, здесь повлияло то, что в последнем кубковом мачте с «Локомотивом» было много претензий к арбитрам, что они помогли «Спартаку». После этого они решили излишне подстраховаться и допустили такую ошибку.