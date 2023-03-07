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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Помощник Путина заявил, что Fan ID не отменят

07 Марта 2023 • 13:38 Комментировать (1)

В последние дни в футбольной среде активно обсуждаются инициативы некоторых депутатов по отмене – хотя бы для внутренних соревнований – системы Fan ID. Стоит сказать, что внедрение обязательных карт болельщика негативно сказывается на посещаемости футбольных матчей. Тем не менее, вопрос с отменой системы Fan ID сейчас не стоит. Об этом «Матч ТВ» заявил помощник президента России Владимира Путина Игорь Левитин.

Отметим, что игры прошедшего 18-го тура Премьер-лиги собирали мало зрителей. При этом появилась информация о том, что в Министерстве спорта не связывают низкую посещаемость с Fan ID.

Перед Путиным отчитались о Fan ID

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Евро-Футбол.Ру,
Владимир Путин Владимир Левитин fan id
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Комментарии (1)
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ингерман
07 Марта 2023 в 14:02
ай усё прально.. как говаривал классик - чем хужеи тем лючшеи.. А-ха-ха-ха! )))
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