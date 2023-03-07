​Помощник Путина заявил, что Fan ID не отменят

В последние дни в футбольной среде активно обсуждаются инициативы некоторых депутатов по отмене – хотя бы для внутренних соревнований – системы Fan ID. Стоит сказать, что внедрение обязательных карт болельщика негативно сказывается на посещаемости футбольных матчей. Тем не менее, вопрос с отменой системы Fan ID сейчас не стоит. Об этом «Матч ТВ» заявил помощник президента России Владимира Путина Игорь Левитин.

Отметим, что игры прошедшего 18-го тура Премьер-лиги собирали мало зрителей. При этом появилась информация о том, что в Министерстве спорта не связывают низкую посещаемость с Fan ID.

Перед Путиным отчитались о Fan ID