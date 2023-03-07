Радимов высказался о хет-трике Дзюбы

Экс-футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением об успешном дебюте нападающего Артёма Дзюбы за московский «Локомотив» в Премьер-лиге. В матче 18-го тура против «Ростова» 34-летний форвард отметился хет-триком.

«Когда у Артёма на максимуме стоит тумблер мотивации, остановить его практически невозможно! Он подпитался хейтом и конвертировал его в три мяча. До конца сезона еще не раз увидим его фамилию на табло», - говорится в сообщении Радимова в социальных сетях.

Дзюба пополнил ряды «железнодорожников» в зимнее трансферное окно. Нападающий заключил с московским клубом краткосрочный контракт, который рассчитан до окончания текущего сезона.