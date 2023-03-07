Бушманов: «Все игроки из «Спартака» заслужили свой вызов в сборную»

Экс-футболист столичного «Спартака» Евгений Бушманов отреагировал на вызов десяти игроков московского «Спартака» в сборную России для подготовки к мартовским товарищеским матчам.

«Все ребята заслужили вызов в сборную. В «Спартаке» всегда уделяли огромное внимание молодым футболистам, сейчас это дает плоды. С приходом Абаскаля им стали больше доверять», - передает издание «РБ Спорт» слова эксперта.

Напомним, что из «Спартака» в сборную России вызваны: Селихов, Хлусевич, Денисов, Чернов, Джикия, Литвинов, Зиньковский, Пруцев, Игнатов, Соболев.

В этом месяце сборная России сыграет две товарищеские встречи против Ирана (23 марта) и Ирака (27 марта).