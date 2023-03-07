Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Тикнизян прокомментировал решение играть за сборную Армении

07 Марта 2023 • 13:20 Комментировать

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян принял решение выступать за сборную Армении. 23-летний футболист дал комментарий после вызова в армянскую национальную команду.

«Благодарен федерации Армении за предоставленный шанс. Постараюсь доказать свою состоятельность на поле в футболке национальной сборной. Отдельно отмечу, что данное решение было полностью моей инициативой и личным выбором», - сказал Тикнизян, чьи слова приводит пресс-служба «Локомотива».

Напомним, что ранее Наир Тикнизян выступал за юношеские и молодёжные сборные России. В национальную же команду России футболист вызовов не получал.

В субботу, 25 марта, сборная Армении проведёт матч против Турции в рамках отбора на чемпионат Европы – 2024.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сборная Армении Наир Тикнизян
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Марта
15:16 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» поздравил Спаллетти
15:09 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: Все игроки «Спартака» заслужили вызов в сборную, Абаскаль подаёт пример российским тренерам
14:30 · Кубок России
Даса: У «Динамо» есть шансы пройти «Зенит»
14:29 · Россия. Премьер-лига
​В сборной Армении высказались о вызове Тикнизяна
14:22 · Россия. Премьер-лига
Кокорин пропустит предстоящий матч «Ариса»
14:06 · Кубок России
Ранджелович: «У «Урала» есть все шансы оказаться в финале Кубка России» 1
13:55 · Россия. Премьер-лига
Агент высказался о будущем Джорджевича в «Сочи»
13:30 · Россия. Премьер-лига
​Матч «Торпедо» - «Урал» перенесён на другой стадион
13:29 · Россия. Премьер-лига
Радимов высказался о хет-трике Дзюбы
13:21 · Россия. Премьер-лига
Бушманов: «Все игроки из «Спартака» заслужили свой вызов в сборную»
13:20 · Россия. Премьер-лига
​Тикнизян прокомментировал решение играть за сборную Армении
13:19 · Россия. Премьер-лига
Геркус — о голах Дзюбы: «Футбол расставляет всё по местам»
13:14 · Россия. Премьер-лига
​Тикнизян решил выступать за сборную Армении официально
13:13 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» нацелился на бразильского нападающего
13:08 · Россия. Премьер-лига
​Президент «Урала» прокомментировал возможный перенос матча с «Торпедо» в Химки
Все новости
Рекомендуем