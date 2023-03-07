​Тикнизян прокомментировал решение играть за сборную Армении

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян принял решение выступать за сборную Армении. 23-летний футболист дал комментарий после вызова в армянскую национальную команду.

«Благодарен федерации Армении за предоставленный шанс. Постараюсь доказать свою состоятельность на поле в футболке национальной сборной. Отдельно отмечу, что данное решение было полностью моей инициативой и личным выбором», - сказал Тикнизян, чьи слова приводит пресс-служба «Локомотива».

Напомним, что ранее Наир Тикнизян выступал за юношеские и молодёжные сборные России. В национальную же команду России футболист вызовов не получал.

В субботу, 25 марта, сборная Армении проведёт матч против Турции в рамках отбора на чемпионат Европы – 2024.