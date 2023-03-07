Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян принял решение выступать за сборную Армении. Пресс-служба московского клуба сообщает о вызове 23-летнего футболиста на матч армянской национальной команды против Турции в рамках отбора на чемпионат Европы.

Отметим, что ранее Наир Тикнизян выступал за юношеские и молодёжные сборные России нескольких возрастных категорий. В национальную сборную России Тикнизян не вызывался.

Наир Тикнизян выступает за «Локомотив» с августа 2021 года после трансфера из ЦСКА. С тех пор футболист провёл 47 официальных матчей, в которых записал на свой счёт один гол.