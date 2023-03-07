«Зенит» нацелился на бразильского нападающего

Очередной бразильский футболист может пополнить ряды петербургского «Зенита». Как информирует портал Goal.com, в сферу интересов «сине-бело-голубых» попал 17-летний нападающий «Коринтианса» Педриньо.

Кроме «Зенита», как сообщает источник, интерес к перспективному футболисту проявляют несколько европейских клубов. Речь идет о дортмундской «Боруссии», ПСВ, «Брайтоне» и «Ньюкасле».

При этом «Коринтианс» склоняется к варианту с Россией, поскольку наладил хорошие партнерские отношения с петербургским клубом.

«Зенит» является лидером чемпионата России. После 18 туров подопечные Сергея Семака опережают ближайшего конкурента на восемь очков.